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Путін створює безвихідь для Росії – Подоляк

Політика 21:19   12.11.2022
Михаил Подоляк
советник руководителя Офиса Президента Украины
Путін створює безвихідь для Росії – Подоляк

Путін завжди абсолютно невиправдано підвищує ставки і, таким чином, створює безвихідь для Росії. Тобто Росія сьогодні (каже) про переговорний процес. Але як? Які переговорні процеси? Ви прийшли, собі щось забрали, програєте війну – то вже програйте війну!

Автор: Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса Президента Украины

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2022 в 21:19;

    • Кореспондент Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса Президента Украины у цій статті розкриває тему новин про те, що "Путін завжди абсолютно невиправдано підвищує ставки і, таким чином, створює безвихідь для Росії. Тобто Росія сьогодні (каже) про переговорний процес.…".