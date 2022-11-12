Путін створює безвихідь для Росії – Подоляк

Путін завжди абсолютно невиправдано підвищує ставки і, таким чином, створює безвихідь для Росії. Тобто Росія сьогодні (каже) про переговорний процес. Але як? Які переговорні процеси? Ви прийшли, собі щось забрали, програєте війну – то вже програйте війну!