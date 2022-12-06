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«У палача нет сердца, он — зло, а зло всегда проигрывает» — начштаба 92 ОМБр

Общество 11:29   06.12.2022
Роман Коренюк
начальник штаба 92 ОМБр 
«У палача нет сердца, он — зло, а зло всегда проигрывает» — начштаба 92 ОМБр Фото: кадр из видео

Трудно? Да, потому что палач хитер и коварен. Сложно? Да, потому что у палача больше оружия и людей. Но у палача нет сердца и души, а значит палач – это зло, а зло всегда проигрывает добру.

 

Автор: Роман Коренюк, начальник штаба 92 ОМБр 

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 11:29;

    • Корреспондент Роман Коренюк, начальник штаба 92 ОМБр  в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трудно? Да, потому что палач хитер и коварен. Сложно? Да, потому что у палача больше оружия и людей. Но у…".