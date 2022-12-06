«У палача нет сердца, он — зло, а зло всегда проигрывает» — начштаба 92 ОМБр
Фото: кадр из видео
Трудно? Да, потому что палач хитер и коварен. Сложно? Да, потому что у палача больше оружия и людей. Но у палача нет сердца и души, а значит палач – это зло, а зло всегда проигрывает добру.
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 11:29;
Корреспондент Роман Коренюк, начальник штаба 92 ОМБр в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трудно? Да, потому что палач хитер и коварен. Сложно? Да, потому что у палача больше оружия и людей. Но у…".