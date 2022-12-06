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“У ката немає серця, він – зло, а зло завжди програє” – начштаба 92 ОМБр

Сказано 11:29   06.12.2022
Роман Коренюк
начальник штаба 92 ОМБр 
“У ката немає серця, він – зло, а зло завжди програє” – начштаба 92 ОМБр

Важко? Так, бо кат хитрий і підступний. Важко? Так, тому що у ката більше зброї та людей. Але в ката немає серця і душі, а значить кат – це зло, а зло завжди програє добру.

 

Автор: Роман Коренюк, начальник штаба 92 ОМБр 

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  • Категорії: Інтерв'ю, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2022 в 11:29;

    • Кореспондент Роман Коренюк, начальник штаба 92 ОМБр  у цій статті розкриває тему новин про те, що "Важко? Так, бо кат хитрий і підступний. Важко? Так, тому що у ката більше зброї та людей. Але в ката…".