“У ката немає серця, він – зло, а зло завжди програє” – начштаба 92 ОМБр
Важко? Так, бо кат хитрий і підступний. Важко? Так, тому що у ката більше зброї та людей. Але в ката немає серця і душі, а значить кат – це зло, а зло завжди програє добру.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2022 в 11:29;
Кореспондент Роман Коренюк, начальник штаба 92 ОМБр у цій статті розкриває тему новин про те, що "Важко? Так, бо кат хитрий і підступний. Важко? Так, тому що у ката більше зброї та людей. Але в ката…".