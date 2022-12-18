Если бы мы месяцами жили в бомбоубежищах, психика бы не выдержала — психолог
Фото: Павел Велицкий
Нормальное поведение — прятаться, когда слышим сирену. На примере Харькова скажу. Вижу здесь часто, как люди такие: «Да, мы из Харькова, мы несокрушимые». В действительности, лучше спрятаться. Нас часто осуждают, что в Харькове люди расслабились. Ходят в кафе, в кино, парки. Но это обычный процесс адаптации. Если бы все эти месяцы мы жили только в бомбоубежищах, наша психика не выдержала бы.
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2022 в 21:44;
Корреспондент Даниэла Иким, региональный координатор по психосоциальной поддержке в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нормальное поведение — прятаться, когда слышим сирену. На примере Харькова скажу. Вижу здесь часто, как люди такие: «Да, мы из…".