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Если бы мы месяцами жили в бомбоубежищах, психика бы не выдержала — психолог

Общество 21:44   18.12.2022
Даниэла Иким
региональный координатор по психосоциальной поддержке
Если бы мы месяцами жили в бомбоубежищах, психика бы не выдержала — психолог Фото: Павел Велицкий

Нормальное поведение — прятаться, когда слышим сирену. На примере Харькова скажу. Вижу здесь часто, как люди такие: «Да, мы из Харькова, мы несокрушимые». В действительности, лучше спрятаться. Нас часто осуждают, что в Харькове люди расслабились. Ходят в кафе, в кино, парки. Но это обычный процесс адаптации. Если бы все эти месяцы мы жили только в бомбоубежищах, наша психика не выдержала бы.

Автор: Даниэла Иким, региональный координатор по психосоциальной поддержке

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 декабря 2022 в 21:44;

    • Корреспондент Даниэла Иким, региональный координатор по психосоциальной поддержке в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нормальное поведение — прятаться, когда слышим сирену. На примере Харькова скажу. Вижу здесь часто, как люди такие: «Да, мы из…".