Якби ми місяцями жили у бомбосховищах, психіка б не витримала – психолог
Нормальна поведінка – ховатися, коли чуємо сирену. На прикладі Харкова скажу. Бачу тут часто, як такі люди: “Так, ми з Харкова, ми незламні”. Насправді краще сховатися. Нас часто засуджують, що в Харкові люди розслабились. Ходять у кафе, кіно, парки. Але це нормальний процес адаптації. Якби всі ці місяці ми жили лише в бомбосховищах, наша психіка не витримала б.
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Ви читали новину: «Якби ми місяцями жили у бомбосховищах, психіка б не витримала – психолог»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2022 в 21:44;
Кореспондент Данієла Ікім, регіональна координаторка із психосоціальної підтримки у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нормальна поведінка – ховатися, коли чуємо сирену. На прикладі Харкова скажу. Бачу тут часто, як такі люди: “Так, ми з…".