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Якби ми місяцями жили у бомбосховищах, психіка б не витримала – психолог

Суспільство 21:44   18.12.2022
Данієла Ікім
регіональна координаторка із психосоціальної підтримки
Якби ми місяцями жили у бомбосховищах, психіка б не витримала – психолог

Нормальна поведінка – ховатися, коли чуємо сирену. На прикладі Харкова скажу. Бачу тут часто, як такі люди: “Так, ми з Харкова, ми незламні”. Насправді краще сховатися. Нас часто засуджують, що в Харкові люди розслабились. Ходять у кафе, кіно, парки. Але це нормальний процес адаптації. Якби всі ці місяці ми жили лише в бомбосховищах, наша психіка не витримала б.

Автор: Данієла Ікім, регіональна координаторка із психосоціальної підтримки

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2022 в 21:44;

    • Кореспондент Данієла Ікім, регіональна координаторка із психосоціальної підтримки у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нормальна поведінка – ховатися, коли чуємо сирену. На прикладі Харкова скажу. Бачу тут часто, як такі люди: “Так, ми з…".