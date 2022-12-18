Якби ми місяцями жили у бомбосховищах, психіка б не витримала – психолог

Нормальна поведінка – ховатися, коли чуємо сирену. На прикладі Харкова скажу. Бачу тут часто, як такі люди: “Так, ми з Харкова, ми незламні”. Насправді краще сховатися. Нас часто засуджують, що в Харкові люди розслабились. Ходять у кафе, кіно, парки. Але це нормальний процес адаптації. Якби всі ці місяці ми жили лише в бомбосховищах, наша психіка не витримала б.