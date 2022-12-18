Цветы в Харькове однозначно нужно было сажать — психолог
Фото: Павел Велицкий
В соцсетях в Харькове были достаточно бурные дискуссии по высадке цветов в парке Шевченко. Есть такое понятие как чувство непрерывности жизни. Если с нами происходит очень страшное событие: война или ДТП, очень часто жизнь делится на «до» и «после». И здесь очень важно, чтобы мы какие-то наши привычные вещи, маленькие ритуалы принесли с собой из этого «до» в «после». Поэтому если мы говорим о цветах, то нужно однозначно сажать
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2022 в 21:51;
Корреспондент Алексей Косолапов, начальник сектора психологического обеспечения НУГЗУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В соцсетях в Харькове были достаточно бурные дискуссии по высадке цветов в парке Шевченко. Есть такое понятие как чувство непрерывности…".