Цветы в Харькове однозначно нужно было сажать — психолог

В соцсетях в Харькове были достаточно бурные дискуссии по высадке цветов в парке Шевченко. Есть такое понятие как чувство непрерывности жизни. Если с нами происходит очень страшное событие: война или ДТП, очень часто жизнь делится на «до» и «после». И здесь очень важно, чтобы мы какие-то наши привычные вещи, маленькие ритуалы принесли с собой из этого «до» в «после». Поэтому если мы говорим о цветах, то нужно однозначно сажать