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Цветы в Харькове однозначно нужно было сажать — психолог

Общество 21:51   18.12.2022
Алексей Косолапов
начальник сектора психологического обеспечения НУГЗУ
Цветы в Харькове однозначно нужно было сажать — психолог Фото: Павел Велицкий

В соцсетях в Харькове были достаточно бурные дискуссии по высадке цветов в парке Шевченко. Есть такое понятие как чувство непрерывности жизни. Если с нами происходит очень страшное событие: война или ДТП, очень часто жизнь делится на «до» и «после». И здесь очень важно, чтобы мы какие-то наши привычные вещи, маленькие ритуалы принесли с собой из этого «до» в «после». Поэтому если мы говорим о цветах, то нужно однозначно сажать

Автор: Алексей Косолапов, начальник сектора психологического обеспечения НУГЗУ

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 декабря 2022 в 21:51;

    • Корреспондент Алексей Косолапов, начальник сектора психологического обеспечения НУГЗУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В соцсетях в Харькове были достаточно бурные дискуссии по высадке цветов в парке Шевченко. Есть такое понятие как чувство непрерывности…".