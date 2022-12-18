Квіти в Харкові однозначно треба було садити – психолог
У соцмережах в Харкові були досить бурхливі дискусії щодо висадження квітів у парку Шевченка. Є таке поняття, як почуття безперервності життя. Якщо з нами відбувається дуже страшна подія: війна чи ДТП, дуже часто життя ділиться на “до” та “після”. І тут дуже важливо, щоб ми якісь наші звичні речі, маленькі ритуали принесли із собою із цього “до” у “після”. Тому якщо ми говоримо про квіти, то потрібно однозначно садити.
Ви читали новину: «Квіти в Харкові однозначно треба було садити – психолог»; з категорії Сказано на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2022 в 21:51;
Кореспондент Алексей Косолапов, начальник сектора психологического обеспечения НУГЗУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "У соцмережах в Харкові були досить бурхливі дискусії щодо висадження квітів у парку Шевченка. Є таке поняття, як почуття безперервності…".