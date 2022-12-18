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Квіти в Харкові однозначно треба було садити – психолог

Сказано 21:51   18.12.2022
Алексей Косолапов
начальник сектора психологического обеспечения НУГЗУ
Квіти в Харкові однозначно треба було садити – психолог

У соцмережах в Харкові були досить бурхливі дискусії щодо висадження квітів у парку Шевченка. Є таке поняття, як почуття безперервності життя. Якщо з нами відбувається дуже страшна подія: війна чи ДТП, дуже часто життя ділиться на “до” та “після”. І тут дуже важливо, щоб ми якісь наші звичні речі, маленькі ритуали принесли із собою із цього “до” у “після”. Тому якщо ми говоримо про квіти, то потрібно однозначно садити.

Автор: Алексей Косолапов, начальник сектора психологического обеспечения НУГЗУ

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2022 в 21:51;

    • Кореспондент Алексей Косолапов, начальник сектора психологического обеспечения НУГЗУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "У соцмережах в Харкові були досить бурхливі дискусії щодо висадження квітів у парку Шевченка. Є таке поняття, як почуття безперервності…".