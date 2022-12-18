Квіти в Харкові однозначно треба було садити – психолог

У соцмережах в Харкові були досить бурхливі дискусії щодо висадження квітів у парку Шевченка. Є таке поняття, як почуття безперервності життя. Якщо з нами відбувається дуже страшна подія: війна чи ДТП, дуже часто життя ділиться на “до” та “після”. І тут дуже важливо, щоб ми якісь наші звичні речі, маленькі ритуали принесли із собою із цього “до” у “після”. Тому якщо ми говоримо про квіти, то потрібно однозначно садити.