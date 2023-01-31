Дедушкам очень не хочется умирать — Казанский о мотивации руководства РФ

Единственное, что движет кровожадными российскими руководителями — это отчаянное стариковское желание остановить время и «вернуть все взад». Суррогат совка, который они на штыках несут завоеванным территориям — это призрак их молодости. Дедушкам просто очень не хочется умирать. Только поэтому и продолжается эта война.