Дідусям дуже не хочеться помирати – Казанський про мотивацію керівництва РФ

Єдине, що рухає кровожерливими російськими керівниками – це відчайдушне старече бажання зупинити час і “повернути все як було”. Сурогат совка, який вони на багнетах несуть завойованим територіям – це привид їхньої молодості. Дідусям просто дуже не хочеться вмирати. Тільки тому й продовжується ця війна.