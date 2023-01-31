Дідусям дуже не хочеться помирати – Казанський про мотивацію керівництва РФ
Єдине, що рухає кровожерливими російськими керівниками – це відчайдушне старече бажання зупинити час і “повернути все як було”. Сурогат совка, який вони на багнетах несуть завойованим територіям – це привид їхньої молодості. Дідусям просто дуже не хочеться вмирати. Тільки тому й продовжується ця війна.
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Ви читали новину: «Дідусям дуже не хочеться помирати – Казанський про мотивацію керівництва РФ»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2023 в 08:54;
Кореспондент Денис Казанський, журналіст, блогер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Єдине, що рухає кровожерливими російськими керівниками – це відчайдушне старече бажання зупинити час і “повернути все як було”. Сурогат совка,…".