Live
  • Середа 01.02.2023
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.59
    • 🟢

Дідусям дуже не хочеться помирати – Казанський про мотивацію керівництва РФ

Політика 08:54   31.01.2023
Денис Казанський
журналіст
Дідусям дуже не хочеться помирати – Казанський про мотивацію керівництва РФ

Єдине, що рухає кровожерливими російськими керівниками – це відчайдушне старече бажання зупинити час і “повернути все як було”. Сурогат совка, який вони на багнетах несуть завойованим територіям – це привид їхньої молодості. Дідусям просто дуже не хочеться вмирати. Тільки тому й продовжується ця війна.

Автор: Денис Казанський, журналіст, блогер

Новини за темою:

12:04
Льотчики РФ над Харковом вірили у свою міфічну силу – командир батареї “Бук”
11:16
Російський військовий убив та розчленував фермера на Харківщині
08:12
Дійти до Харкова – безглуздий рух, його ніхто не робитиме – Світан
07:59
Бойові дії всі побачать навесні – Кірбі про війну в Україні
07:11
Ворог обстріляв 17 населених пунктів Харківщини за добу – Генштаб

  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Дідусям дуже не хочеться помирати – Казанський про мотивацію керівництва РФ»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2023 в 08:54;

    • Кореспондент Денис Казанський, журналіст, блогер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Єдине, що рухає кровожерливими російськими керівниками – це відчайдушне старече бажання зупинити час і “повернути все як було”. Сурогат совка,…".