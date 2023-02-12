Нам в день нужно делать не 1000 «похоронок» для Росии — Подоляк
Россия накопила много живой силы, которую нам, к сожалению, нужно максимально быстро уничтожать. То есть нам в день нужно делать не по 1000 «похоронок» для России, а по 2500, 3000, а лучше – 5 тысяч. Только это может начать финализировать эту войну. Только уничтожение, уничтожение и уничтожение.
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- • Дата публикации материала: 12 февраля 2023 в 21:52;
Корреспондент Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россия накопила много живой силы, которую нам, к сожалению, нужно максимально быстро уничтожать. То есть нам в день нужно делать…".