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Нам в день нужно делать не 1000 «похоронок» для Росии — Подоляк

Политика 21:52   12.02.2023
Михаил Подоляк
советник главы Офиса Президента Украины
Нам в день нужно делать не 1000 «похоронок» для Росии — Подоляк

Россия накопила много живой силы, которую нам, к сожалению, нужно максимально быстро уничтожать. То есть нам в день нужно делать не по 1000 «похоронок» для России, а по 2500, 3000, а лучше – 5 тысяч. Только это может начать финализировать эту войну. Только уничтожение, уничтожение и уничтожение.

Автор: Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины

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  • Категории: Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 февраля 2023 в 21:52;

    • Корреспондент Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россия накопила много живой силы, которую нам, к сожалению, нужно максимально быстро уничтожать. То есть нам в день нужно делать…".