Нам в день нужно делать не 1000 «похоронок» для Росии — Подоляк

Россия накопила много живой силы, которую нам, к сожалению, нужно максимально быстро уничтожать. То есть нам в день нужно делать не по 1000 «похоронок» для России, а по 2500, 3000, а лучше – 5 тысяч. Только это может начать финализировать эту войну. Только уничтожение, уничтожение и уничтожение.