Нам на день потрібно робити не 1000 “похоронок” для Росії – Подоляк

Росія накопичила багато живої сили, яку нам, на жаль, треба максимально швидко знищувати. Тобто нам на день треба робити не по 1000 “похоронок” для Росії, а по 2500, 3000, а краще – 5 тисяч. Тільки це може почати фіналізувати цю війну. Тільки знищення, знищення та знищення.