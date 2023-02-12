Нам на день потрібно робити не 1000 “похоронок” для Росії – Подоляк
Росія накопичила багато живої сили, яку нам, на жаль, треба максимально швидко знищувати. Тобто нам на день треба робити не по 1000 “похоронок” для Росії, а по 2500, 3000, а краще – 5 тисяч. Тільки це може почати фіналізувати цю війну. Тільки знищення, знищення та знищення.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Нам на день потрібно робити не 1000 “похоронок” для Росії – Подоляк»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2023 в 21:52;
Кореспондент Михайло Подоляк, радник глави Офісу Президента Украиїни у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росія накопичила багато живої сили, яку нам, на жаль, треба максимально швидко знищувати. Тобто нам на день треба робити не…".