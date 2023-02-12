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Нам на день потрібно робити не 1000 “похоронок” для Росії – Подоляк

Події 21:52   12.02.2023
Михайло Подоляк
радник глави Офісу Президента Украиїни
Нам на день потрібно робити не 1000 “похоронок” для Росії – Подоляк

Росія накопичила багато живої сили, яку нам, на жаль, треба максимально швидко знищувати. Тобто нам на день треба робити не по 1000 “похоронок” для Росії, а по 2500, 3000, а краще – 5 тисяч. Тільки це може почати фіналізувати цю війну. Тільки знищення, знищення та знищення.

Автор: Михайло Подоляк, радник глави Офісу Президента Украиїни

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  • Категорії: Події, Політика, Сказано, Україна; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2023 в 21:52;

    • Кореспондент Михайло Подоляк, радник глави Офісу Президента Украиїни у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росія накопичила багато живої сили, яку нам, на жаль, треба максимально швидко знищувати. Тобто нам на день треба робити не…".