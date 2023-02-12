«Упрямство — достоинство ослов» — Фурса о российских ракетных ударах

Русские знают, что они не смогут погрузить Украину во тьму и заморозить. Мы знаем, что русские не смогут уже организовать блэкаут. Русские знают, что мы знаем, что они знают, что ничего не добьются. Но продолжают. Российские ракетные обстрелы лучше всего характеризуются фразой «Упрямство — достоинство ослов».