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«Упрямство — достоинство ослов» — Фурса о российских ракетных ударах

Мир 08:31   12.02.2023
Сергей Фурса
инвестиционный банкир
«Упрямство — достоинство ослов» — Фурса о российских ракетных ударах
Русские знают, что они не смогут погрузить Украину во тьму и заморозить. Мы знаем, что русские не смогут уже организовать блэкаут. Русские знают, что мы знаем, что они знают, что ничего не добьются. Но продолжают. Российские ракетные обстрелы лучше всего характеризуются фразой «Упрямство — достоинство ослов».
Автор: Сергей Фурса, инвестиционный банкир

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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 февраля 2023 в 08:31;

    • Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Русские знают, что они не смогут погрузить Украину во тьму и заморозить. Мы знаем, что русские не смогут уже организовать…".