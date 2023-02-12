“Упертість – гідність ослів” – Фурса про російські ракетні удари

Росіяни знають, що вони не зможуть занурити Україну в темряву та заморозити. Ми знаємо, що росіяни вже не зможуть організувати блекаут. Росіяни знають, що ми знаємо, що вони знають, що нічого не досягнуть. Але продовжують. Російські ракетні обстріли найкраще характеризуються фразою “Упертість – гідність ослів”.