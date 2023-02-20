Они ослаблены, а мы стали сильнее — Зеленский о «реванше» РФ
На этой неделе действительно может быть реванш России, мол, следует ожидать наступления. Cоответственно возникает нервозность. Некоторые регионы Украины живут так с 2014 года. Но россияне уже не так мощны, как год назад – даже тогда у них не было ресурсов, чтобы оккупировать нашу страну. Сегодня они ослаблены, а мы стали сильнее.
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2023 в 18:40;
Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На этой неделе действительно может быть реванш России, мол, следует ожидать наступления. Cоответственно возникает нервозность. Некоторые регионы Украины живут так…".