Они ослаблены, а мы стали сильнее — Зеленский о «реванше» РФ

На этой неделе действительно может быть реванш России, мол, следует ожидать наступления. Cоответственно возникает нервозность. Некоторые регионы Украины живут так с 2014 года. Но россияне уже не так мощны, как год назад – даже тогда у них не было ресурсов, чтобы оккупировать нашу страну. Сегодня они ослаблены, а мы стали сильнее.