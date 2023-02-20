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Вони ослаблені, а ми стали сильнішими – Зеленський про “реванш” РФ

Політика 18:40   20.02.2023
Володимир Зеленський
Президент України
Вони ослаблені, а ми стали сильнішими – Зеленський про “реванш” РФ

Цього тижня насправді може бути реванш Росії, мовляв, слід очікувати наступу. Відповідно виникає нервозність. Деякі регіони України так живуть з 2014 року. Але росіяни вже не такі потужні, як рік тому – навіть тоді у них не було ресурсів, щоб окупувати нашу країну. Сьогодні вони ослаблені, а ми стали сильнішими.

Автор: Володимир Зеленський, Президент України

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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2023 в 18:40;

    • Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цього тижня насправді може бути реванш Росії, мовляв, слід очікувати наступу. Відповідно виникає нервозність. Деякі регіони України так живуть з…".