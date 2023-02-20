Вони ослаблені, а ми стали сильнішими – Зеленський про “реванш” РФ

Цього тижня насправді може бути реванш Росії, мовляв, слід очікувати наступу. Відповідно виникає нервозність. Деякі регіони України так живуть з 2014 року. Але росіяни вже не такі потужні, як рік тому – навіть тоді у них не було ресурсів, щоб окупувати нашу країну. Сьогодні вони ослаблені, а ми стали сильнішими.