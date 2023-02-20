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Путин думал, что нас переживет — Байден

Мир 19:00   20.02.2023
Джо Байден
президент США
Путин думал, что нас переживет — Байден

Путин думал, что нас переживет. Не думаю, что он сейчас так считает. Один Бог знает, что он сейчас думает. Он просто был неправ.

Автор: Джо Байден, президент США

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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 февраля 2023 в 19:00;

    • Корреспондент Джо Байден, президент США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путин думал, что нас переживет. Не думаю, что он сейчас так считает. Один Бог знает, что он сейчас думает. Он…".