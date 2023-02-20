Путин думал, что нас переживет — Байден
Путин думал, что нас переживет. Не думаю, что он сейчас так считает. Один Бог знает, что он сейчас думает. Он просто был неправ.
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2023 в 19:00;
Корреспондент Джо Байден, президент США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путин думал, что нас переживет. Не думаю, что он сейчас так считает. Один Бог знает, что он сейчас думает. Он…".