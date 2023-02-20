Путін думав, що нас переживе – Байден
Путін думав, що переживе нас. Не думаю, що він досі так вважає. Один Бог знає, що він думає зараз. Він просто був неправий.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2023 в 19:00;
Кореспондент Джо Байден, президент США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Путін думав, що переживе нас. Не думаю, що він досі так вважає. Один Бог знає, що він думає зараз. Він…".