Каждый день мы видели, как разрушают наш город и нашу жизнь — мэр Харькова

Война изменила нас, харьковчан. Каждый день мы вместе видели, как разрушают наш город и нашу жизнь. Но не удалось сломить наше единство, нашу силу, наше достоинство и нашу веру в Победу! Мы все пришли на помощь друг другу. И я горжусь этим. И верю, что вместе мы сделаем свой город самым лучшим городом в Украине.