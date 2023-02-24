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Каждый день мы видели, как разрушают наш город и нашу жизнь — мэр Харькова

Общество 08:44   24.02.2023
Игорь Терехов
мэр Харькова
Каждый день мы видели, как разрушают наш город и нашу жизнь — мэр Харькова Фото: Getty Images

Война изменила нас, харьковчан. Каждый день мы вместе видели, как разрушают наш город и нашу жизнь. Но не удалось сломить наше единство, нашу силу, наше достоинство и нашу веру в Победу! Мы все пришли на помощь друг другу. И я горжусь этим. И верю, что вместе мы сделаем свой город самым лучшим городом в Украине.

Автор: Игорь Терехов, мэр Харькова

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  • Категории: Общество, Политика, Сказано, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 08:44;

    • Корреспондент Игорь Терехов, мэр Харькова в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Война изменила нас, харьковчан. Каждый день мы вместе видели, как разрушают наш город и нашу жизнь. Но не удалось сломить…".