Каждый день мы видели, как разрушают наш город и нашу жизнь — мэр Харькова
Фото: Getty Images
Война изменила нас, харьковчан. Каждый день мы вместе видели, как разрушают наш город и нашу жизнь. Но не удалось сломить наше единство, нашу силу, наше достоинство и нашу веру в Победу! Мы все пришли на помощь друг другу. И я горжусь этим. И верю, что вместе мы сделаем свой город самым лучшим городом в Украине.
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 08:44;
Корреспондент Игорь Терехов, мэр Харькова в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Война изменила нас, харьковчан. Каждый день мы вместе видели, как разрушают наш город и нашу жизнь. Но не удалось сломить…".