Щодня ми бачили, як руйнують наше місто та наше життя – мер Харкова
Фото: Getty Images
Війна змінила нас, харків’ян. Щодня ми разом бачили, як руйнують наше місто і наше життя. Але не вдалося зламати нашу єдність, нашу силу, нашу гідність і нашу віру у Перемогу! Ми всі прийшли на допомогу один одному. І я пишаюся цим. І вірю, що разом ми зробимо своє місто найкращим містом в Україні.
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Ви читали новину: «Щодня ми бачили, як руйнують наше місто та наше життя – мер Харкова»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2023 в 08:44;
Кореспондент Ігор Терехов, мер Харкова у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війна змінила нас, харків’ян. Щодня ми разом бачили, як руйнують наше місто і наше життя. Але не вдалося зламати нашу…".