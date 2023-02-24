Щодня ми бачили, як руйнують наше місто та наше життя – мер Харкова

Війна змінила нас, харків’ян. Щодня ми разом бачили, як руйнують наше місто і наше життя. Але не вдалося зламати нашу єдність, нашу силу, нашу гідність і нашу віру у Перемогу! Ми всі прийшли на допомогу один одному. І я пишаюся цим. І вірю, що разом ми зробимо своє місто найкращим містом в Україні.