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Щодня ми бачили, як руйнують наше місто та наше життя – мер Харкова

Політика 08:44   24.02.2023
Ігор Терехов
мер Харкова
Щодня ми бачили, як руйнують наше місто та наше життя – мер Харкова Фото: Getty Images

Війна змінила нас, харків’ян. Щодня ми разом бачили, як руйнують наше місто і наше життя. Але не вдалося зламати нашу єдність, нашу силу, нашу гідність і нашу віру у Перемогу! Ми всі прийшли на допомогу один одному. І я пишаюся цим. І вірю, що разом ми зробимо своє місто найкращим містом в Україні.

Автор: Ігор Терехов, мер Харкова

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  • Категорії: Політика, Сказано, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2023 в 08:44;

    • Кореспондент Ігор Терехов, мер Харкова у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війна змінила нас, харків’ян. Щодня ми разом бачили, як руйнують наше місто і наше життя. Але не вдалося зламати нашу…".