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Гарантии от партнеров или полный разгром: эксперт о сценариях завершения войны

Происшествия 12:12   05.05.2023
Павел Лакийчук
руководитель программ безопасности центра "Стратегия XXI" 
Гарантии от партнеров или полный разгром: эксперт о сценариях завершения войны

Война может закончиться в случае получения Украиной серьезных гарантий от партнеров, которые вместе с нами будут отвечать на удары противника. Тогда для россиян будет невозможным нанести удары. Или это должен быть полный разгром врага, подписание им капитуляции. Когда это произойдет, вряд ли кто-то вообще может сказать.

 

Автор: Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности центра "Стратегия XXI" 

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  • Категории: Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 12:12;

    • Корреспондент Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности центра "Стратегия XXI"  в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Война может закончиться в случае получения Украиной серьезных гарантий от партнеров, которые вместе с нами будут отвечать на удары противника.…".