Гарантии от партнеров или полный разгром: эксперт о сценариях завершения войны

Война может закончиться в случае получения Украиной серьезных гарантий от партнеров, которые вместе с нами будут отвечать на удары противника. Тогда для россиян будет невозможным нанести удары. Или это должен быть полный разгром врага, подписание им капитуляции. Когда это произойдет, вряд ли кто-то вообще может сказать.