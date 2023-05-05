Гарантии от партнеров или полный разгром: эксперт о сценариях завершения войны
Война может закончиться в случае получения Украиной серьезных гарантий от партнеров, которые вместе с нами будут отвечать на удары противника. Тогда для россиян будет невозможным нанести удары. Или это должен быть полный разгром врага, подписание им капитуляции. Когда это произойдет, вряд ли кто-то вообще может сказать.
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 12:12;
Корреспондент Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности центра "Стратегия XXI" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Война может закончиться в случае получения Украиной серьезных гарантий от партнеров, которые вместе с нами будут отвечать на удары противника.…".