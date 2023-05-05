Гарантії безпеки чи повний розгром РФ: експерт про сценарії завершення війни
Війна може закінчитися в разі отримання Україною якихось серйозних гарантій від наших партнерів, які разом з нами будуть відповідати на удари противника. Тоді для росіян буде неможливим завдати ударів. Або це має бути повний розгром ворога, підписання ним капітуляції. Коли це відбудеться, навряд чи хтось взагалі може сказати.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2023 в 12:12;
Кореспондент Павло Лакійчук, керівник програм безпеки центру "Стратегія XXI" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війна може закінчитися в разі отримання Україною якихось серйозних гарантій від наших партнерів, які разом з нами будуть відповідати на…".