Советник Резникова призвал украинцев не давать волю эмоциям
Министр обороны Украины составляет список плохих новостей для дорогих россиян на завтра. В ближайшие дни призываю черпать информацию только из официальных источников. И не давать волю эмоциям. Война — путь обмана.
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 11:56;
Корреспондент Алексей Копытько, советник министра обороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министр обороны Украины составляет список плохих новостей для дорогих россиян на завтра. В ближайшие дни призываю черпать информацию только из…".