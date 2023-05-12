Live
  • Пятница 12.05.2023
    • Харьков
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.97
    • 🟢

Советник Резникова призвал украинцев не давать волю эмоциям

Политика 11:56   12.05.2023
Алексей Копытько
советник министра обороны Украины
Советник Резникова призвал украинцев не давать волю эмоциям
Министр обороны Украины составляет список плохих новостей для дорогих россиян на завтра. В ближайшие дни призываю черпать информацию только из официальных источников. И не давать волю эмоциям. Война — путь обмана.
Автор: Алексей Копытько, советник министра обороны Украины

Новости по теме:

11:30
Путин может продолжать войну в надежде на Трампа — CNN
08:16
Украинские силы прорвали российские рубежи возле Бахмута — ISW
07:16
Армия РФ нанесла авиаудар по Харьковщине и обстреляла 22 населенных пункта
17:10
В Волчанске на Харьковщине из-под завалов достали женщину и госпитализировали
15:23
Трамп не захотел называть Путина военным преступником

  • Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Советник Резникова призвал украинцев не давать волю эмоциям»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 11:56;

    • Корреспондент Алексей Копытько, советник министра обороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министр обороны Украины составляет список плохих новостей для дорогих россиян на завтра. В ближайшие дни призываю черпать информацию только из…".