Радник Резнікова закликав українців не давати волю емоціям
Міністр оборони України складає список поганих новин для найдорожчих росіян на завтра. Найближчими днями закликаю черпати інформацію лише з офіційних джерел. І не давати волю емоціям. Війна – шлях обману.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2023 в 11:56;
Кореспондент Олексій Копитько, радник міністра оборони України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністр оборони України складає список поганих новин для найдорожчих росіян на завтра. Найближчими днями закликаю черпати інформацію лише з офіційних…".