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Радник Резнікова закликав українців не давати волю емоціям

Політика 11:56   12.05.2023
Олексій Копитько
радник міністра оборони України
Радник Резнікова закликав українців не давати волю емоціям

Міністр оборони України складає список поганих новин для найдорожчих росіян на завтра. Найближчими днями закликаю черпати інформацію лише з офіційних джерел. І не давати волю емоціям. Війна – шлях обману.

Автор: Олексій Копитько, радник міністра оборони України

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  • Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2023 в 11:56;

    • Кореспондент Олексій Копитько, радник міністра оборони України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністр оборони України складає список поганих новин для найдорожчих росіян на завтра. Найближчими днями закликаю черпати інформацію лише з офіційних…".