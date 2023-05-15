«Путин и есть катастрофа» — Зеленский
Фото: пресс-служба ОП
Путин и есть катастрофа. Путин и есть агрессия – он не хочет для себя и своего народа другого. Его формулой стала смерть. Как с ней говорить? За всю свою долгую историю человечество еще не знало никого, кто мог бы договориться со смертью.
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 11:18;
Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путин и есть катастрофа. Путин и есть агрессия – он не хочет для себя и своего народа другого. Его формулой…".