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“Путін і є катастрофа” – Зеленський

Політика 11:18   15.05.2023
Володимир Зеленський
Президент України
“Путін і є катастрофа” – Зеленський

Путін і є катастрофа. Путін і є агресія – він не хоче для себе і свого народу іншого. Його формулою стала смерть. Як із нею говорити? За всю свою довгу історію людство ще не знало нікого, хто міг би домовитися зі смертю.

Автор: Володимир Зеленський, Президент України

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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2023 в 11:18;

    • Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Путін і є катастрофа. Путін і є агресія – він не хоче для себе і свого народу іншого. Його формулою…".