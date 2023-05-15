“Путін і є катастрофа” – Зеленський
Путін і є катастрофа. Путін і є агресія – він не хоче для себе і свого народу іншого. Його формулою стала смерть. Як із нею говорити? За всю свою довгу історію людство ще не знало нікого, хто міг би домовитися зі смертю.
Новини за темою:
Ви читали новину: «“Путін і є катастрофа” – Зеленський»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2023 в 11:18;
Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Путін і є катастрофа. Путін і є агресія – він не хоче для себе і свого народу іншого. Його формулою…".