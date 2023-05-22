Президент Чехии призвал избежать повторения ошибок прошлого в войне с РФ

Я хотел бы призвать, чтобы мы не отказывались от наших общих усилий, направленных на победу над Россией в Украине. Мы должны быть мотивированы. Нас должен мотивировать тот же исторический опыт, о котором мы сегодня говорим. Это правильно, что мы его вспоминаем и ставим в контексте сегодняшней ситуации, только так мы можем избежать повторения ошибок прошлого.