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Президент Чехии призвал избежать повторения ошибок прошлого в войне с РФ

Мир 12:04   22.05.2023
Петр Павел
президент Чехии
Президент Чехии призвал избежать повторения ошибок прошлого в войне с РФ Фото: Александр Брамский/Суспільне

Я хотел бы призвать, чтобы мы не отказывались от наших общих усилий, направленных на победу над Россией в Украине. Мы должны быть мотивированы. Нас должен мотивировать тот же исторический опыт, о котором мы сегодня говорим. Это правильно, что мы его вспоминаем и ставим в контексте сегодняшней ситуации, только так мы можем избежать повторения ошибок прошлого.

Автор: Петр Павел, президент Чехии

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  • Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 мая 2023 в 12:04;

    • Корреспондент Петр Павел, президент Чехии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я хотел бы призвать, чтобы мы не отказывались от наших общих усилий, направленных на победу над Россией в Украине. Мы…".