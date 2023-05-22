Президент Чехии призвал избежать повторения ошибок прошлого в войне с РФ
Фото: Александр Брамский/Суспільне
Я хотел бы призвать, чтобы мы не отказывались от наших общих усилий, направленных на победу над Россией в Украине. Мы должны быть мотивированы. Нас должен мотивировать тот же исторический опыт, о котором мы сегодня говорим. Это правильно, что мы его вспоминаем и ставим в контексте сегодняшней ситуации, только так мы можем избежать повторения ошибок прошлого.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Президент Чехии призвал избежать повторения ошибок прошлого в войне с РФ»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 22 мая 2023 в 12:04;
Корреспондент Петр Павел, президент Чехии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я хотел бы призвать, чтобы мы не отказывались от наших общих усилий, направленных на победу над Россией в Украине. Мы…".