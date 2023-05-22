Президент Чехії закликав уникнути повторення помилок минулого у війні з РФ

Я хотів би закликати, щоби ми не відмовлялися від наших спільних зусиль, спрямованих на перемогу над Росією в Україні. Ми маємо бути мотивовані. Нас має мотивувати той самий історичний досвід, про який ми сьогодні говоримо. Це правильно, що ми його згадуємо та ставимо в контексті сьогоднішньої ситуації, тільки так ми можемо уникнути повторення помилок минулого.