Президент Чехії закликав уникнути повторення помилок минулого у війні з РФ
Фото: Олександр Брамський/Суспільне
Я хотів би закликати, щоби ми не відмовлялися від наших спільних зусиль, спрямованих на перемогу над Росією в Україні. Ми маємо бути мотивовані. Нас має мотивувати той самий історичний досвід, про який ми сьогодні говоримо. Це правильно, що ми його згадуємо та ставимо в контексті сьогоднішньої ситуації, тільки так ми можемо уникнути повторення помилок минулого.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 12:04;
Кореспондент Петр Павел, президент Чехії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я хотів би закликати, щоби ми не відмовлялися від наших спільних зусиль, спрямованих на перемогу над Росією в Україні. Ми…".