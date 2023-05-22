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Президент Чехії закликав уникнути повторення помилок минулого у війні з РФ

Політика 12:04   22.05.2023
Петр Павел
президент Чехії
Президент Чехії закликав уникнути повторення помилок минулого у війні з РФ Фото: Олександр Брамський/Суспільне

Я хотів би закликати, щоби ми не відмовлялися від наших спільних зусиль, спрямованих на перемогу над Росією в Україні. Ми маємо бути мотивовані. Нас має мотивувати той самий історичний досвід, про який ми сьогодні говоримо. Це правильно, що ми його згадуємо та ставимо в контексті сьогоднішньої ситуації, тільки так ми можемо уникнути повторення помилок минулого.

Автор: Петр Павел, президент Чехії

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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 12:04;

    • Кореспондент Петр Павел, президент Чехії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я хотів би закликати, щоби ми не відмовлялися від наших спільних зусиль, спрямованих на перемогу над Росією в Україні. Ми…".