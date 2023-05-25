Контрнаступление — это не «один ивент» — Подоляк

Еще раз о контрнаступлении. 1. Это не какой-то «один ивент», который начнется в определенный час конкретного дня торжественным перерезанием красной ленты. 2. Это десятки различных действий по уничтожению оккупационных войск. 3. Интенсивное уничтожение логистического обеспечения противника – это также контрнаступление.