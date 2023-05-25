Контрнаступление — это не «один ивент» — Подоляк
Еще раз о контрнаступлении. 1. Это не какой-то «один ивент», который начнется в определенный час конкретного дня торжественным перерезанием красной ленты. 2. Это десятки различных действий по уничтожению оккупационных войск. 3. Интенсивное уничтожение логистического обеспечения противника – это также контрнаступление.
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- • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 11:20;
Корреспондент Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще раз о контрнаступлении. 1. Это не какой-то «один ивент», который начнется в определенный час конкретного дня торжественным перерезанием красной…".