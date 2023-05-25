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Контрнаступление — это не «один ивент» — Подоляк

Политика 11:20   25.05.2023
Михаил Подоляк
советник главы Офиса Президента Украины
Контрнаступление — это не «один ивент» — Подоляк

Еще раз о контрнаступлении. 1. Это не какой-то «один ивент», который начнется в определенный час конкретного дня торжественным перерезанием красной ленты. 2. Это десятки различных действий по уничтожению оккупационных войск. 3. Интенсивное уничтожение логистического обеспечения противника – это также контрнаступление.

Автор: Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины

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  • Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 11:20;

    • Корреспондент Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще раз о контрнаступлении. 1. Это не какой-то «один ивент», который начнется в определенный час конкретного дня торжественным перерезанием красной…".