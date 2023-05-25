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Контрнаступ – це не “один івент” – Подоляк

Політика 11:20   25.05.2023
Михайло Подоляк
радник голови Офісу Президента України
Контрнаступ – це не “один івент” – Подоляк

Ще раз про контрнаступ. 1. Це не якийсь “один івент”, який почнеться о конкретній годині конкретного дня урочистим перерізанням червоної стрічки. 2. Це десятки різних дій зі знищення окупаційних військ рф. 3. Інтенсивне знищення логістичного забезпечення противника – це також контрнаступ.

Автор: Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України

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  • Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2023 в 11:20;

    • Кореспондент Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще раз про контрнаступ. 1. Це не якийсь “один івент”, який почнеться о конкретній годині конкретного дня урочистим перерізанням червоної…".