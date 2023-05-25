Контрнаступ – це не “один івент” – Подоляк
Ще раз про контрнаступ. 1. Це не якийсь “один івент”, який почнеться о конкретній годині конкретного дня урочистим перерізанням червоної стрічки. 2. Це десятки різних дій зі знищення окупаційних військ рф. 3. Інтенсивне знищення логістичного забезпечення противника – це також контрнаступ.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2023 в 11:20;
Кореспондент Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще раз про контрнаступ. 1. Це не якийсь “один івент”, який почнеться о конкретній годині конкретного дня урочистим перерізанням червоної…".