Российская элита в унынии по поводу перспектив войны — Bloomberg
Настроение сгущающегося уныния охватывает российскую элиту в отношении перспектив войны президента Путина в Украине, и даже самые оптимистичные люди видят в «замороженном» конфликте наилучший доступный исход для Кремля. Многие представители политической и деловой элиты устали от войны и хотят, чтобы она прекратилась, хотя и сомневаются, что Путин остановит боевые действия,
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 11:16;
Корреспондент Bloomberg, информационное агентство в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Настроение сгущающегося уныния охватывает российскую элиту в отношении перспектив войны президента Путина в Украине, и даже самые оптимистичные люди видят…".