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Российская элита в унынии по поводу перспектив войны — Bloomberg

Мир 11:16   08.06.2023
Bloomberg
информационное агентство
Российская элита в унынии по поводу перспектив войны — Bloomberg

Настроение сгущающегося уныния охватывает российскую элиту в отношении перспектив войны президента Путина в Украине, и даже самые оптимистичные люди видят в «замороженном» конфликте наилучший доступный исход для Кремля. Многие представители политической и деловой элиты устали от войны и хотят, чтобы она прекратилась, хотя и сомневаются, что Путин остановит боевые действия,

Автор: Bloomberg, информационное агентство
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  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 11:16;

    • Корреспондент Bloomberg, информационное агентство в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Настроение сгущающегося уныния охватывает российскую элиту в отношении перспектив войны президента Путина в Украине, и даже самые оптимистичные люди видят…".