Российская элита в унынии по поводу перспектив войны — Bloomberg

Настроение сгущающегося уныния охватывает российскую элиту в отношении перспектив войны президента Путина в Украине, и даже самые оптимистичные люди видят в «замороженном» конфликте наилучший доступный исход для Кремля. Многие представители политической и деловой элиты устали от войны и хотят, чтобы она прекратилась, хотя и сомневаются, что Путин остановит боевые действия,