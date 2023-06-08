Live
  • Четвер 08.06.2023
    • Харків
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.19
    • 🟢

Російська еліта засмучена з приводу перспектив війни – Bloomberg

Події 11:16   08.06.2023
Bloomberg
інформаційне агентство
Російська еліта засмучена з приводу перспектив війни – Bloomberg

Настрій зневіри, що згущується, охоплює російську еліту щодо перспектив війни президента Путіна в Україні, і навіть найоптимістичніші люди бачать у “замороженому” конфлікті найкращий доступний результат для Кремля. Багато представників політичної та ділової еліти втомилися від війни та хочуть, щоб вона припинилася, хоч і сумніваються, що Путін зупинить бойові дії.

Автор: Bloomberg, інформаційне агентство
Популярно
У Харкові п’яний чоловік накинувся з ножем на знайомого через борги
У Харкові п’яний чоловік накинувся з ножем на знайомого через борги
08.06.2023
Півсотні тварин харківські зооволонтери вчора врятували на Херсонщині (відео)
Півсотні тварин харківські зооволонтери вчора врятували на Херсонщині (відео)
08.06.2023
Воїни харківської 92 ОМБр дроном знищили ворожий БТР (відео)
Воїни харківської 92 ОМБр дроном знищили ворожий БТР (відео)
08.06.2023
Наслідки ракетного удару та обстрілів Харківщини: опубліковані фото
Наслідки ракетного удару та обстрілів Харківщини: опубліковані фото
08.06.2023
Робота на Харківщині. ТОП-10 вакансій від Служби зайнятості
Робота на Харківщині. ТОП-10 вакансій від Служби зайнятості
08.06.2023
Патрульні зловили у Харкові двох ймовірних грабіжників
Патрульні зловили у Харкові двох ймовірних грабіжників
08.06.2023

Новини за темою:

11:16
Російська еліта засмучена з приводу перспектив війни – Bloomberg
07:55
Підрив Каховської ГЕС: ГШ заявив про втрати РФ, ISW про руйнування їх оборони
07:05
Армія РФ завдала авіаударів по Харківщині – Генштаб
16:51
Сильна пожежа у Шебекіно на кордоні з Харківщиною після обстрілу «Градом»
14:08
Контрнаступ України, схоже, розпочався – The Economist

  • Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Російська еліта засмучена з приводу перспектив війни – Bloomberg»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 11:16;

    • Кореспондент Bloomberg, інформаційне агентство у цій статті розкриває тему новин про те, що "Настрій зневіри, що згущується, охоплює російську еліту щодо перспектив війни президента Путіна в Україні, і навіть найоптимістичніші люди бачать у…".