Російська еліта засмучена з приводу перспектив війни – Bloomberg
Настрій зневіри, що згущується, охоплює російську еліту щодо перспектив війни президента Путіна в Україні, і навіть найоптимістичніші люди бачать у “замороженому” конфлікті найкращий доступний результат для Кремля. Багато представників політичної та ділової еліти втомилися від війни та хочуть, щоб вона припинилася, хоч і сумніваються, що Путін зупинить бойові дії.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 11:16;
Кореспондент Bloomberg, інформаційне агентство у цій статті розкриває тему новин про те, що "Настрій зневіри, що згущується, охоплює російську еліту щодо перспектив війни президента Путіна в Україні, і навіть найоптимістичніші люди бачать у…".