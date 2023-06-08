Російська еліта засмучена з приводу перспектив війни – Bloomberg

Настрій зневіри, що згущується, охоплює російську еліту щодо перспектив війни президента Путіна в Україні, і навіть найоптимістичніші люди бачать у “замороженому” конфлікті найкращий доступний результат для Кремля. Багато представників політичної та ділової еліти втомилися від війни та хочуть, щоб вона припинилася, хоч і сумніваються, що Путін зупинить бойові дії.