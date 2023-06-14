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Военнослужащий ВСУ отреагировал на «стоны» в соцсетях: «Помогайте или молчите»

Общество 11:40   14.06.2023
Валерий Маркус
главный сержант 47 ОМБр ВСУ
Военнослужащий ВСУ отреагировал на «стоны» в соцсетях: «Помогайте или молчите» Фото: facebook Валерия Маркуса

Мы в наступлении, они – в обороне. И они несут потери в разы больше наших… Имейте уважение. Нечего сказать по делу, лучше промолчите, или пишите слова поддержки. Всем этим людям нужна поддержка. Не ведите себя как шакалы. Не добивайте людей. Людям тяжело, но они воюют. Помогайте или молчите.

Автор: Валерий Маркус, главный сержант 47 ОМБр ВСУ
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  • Категории: Общество, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 11:40;

    • Корреспондент Валерий Маркус, главный сержант 47 ОМБр ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы в наступлении, они – в обороне. И они несут потери в разы больше наших… Имейте уважение. Нечего сказать по…".