Военнослужащий ВСУ отреагировал на «стоны» в соцсетях: «Помогайте или молчите»
Фото: facebook Валерия Маркуса
Мы в наступлении, они – в обороне. И они несут потери в разы больше наших… Имейте уважение. Нечего сказать по делу, лучше промолчите, или пишите слова поддержки. Всем этим людям нужна поддержка. Не ведите себя как шакалы. Не добивайте людей. Людям тяжело, но они воюют. Помогайте или молчите.
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 11:40;
Корреспондент Валерий Маркус, главный сержант 47 ОМБр ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы в наступлении, они – в обороне. И они несут потери в разы больше наших… Имейте уважение. Нечего сказать по…".