Военнослужащий ВСУ отреагировал на «стоны» в соцсетях: «Помогайте или молчите»

Мы в наступлении, они – в обороне. И они несут потери в разы больше наших… Имейте уважение. Нечего сказать по делу, лучше промолчите, или пишите слова поддержки. Всем этим людям нужна поддержка. Не ведите себя как шакалы. Не добивайте людей. Людям тяжело, но они воюют. Помогайте или молчите.