Військовий ЗСУ зреагував на “стогін” у соцмережах: “Допомагайте або мовчіть”

Ми в наступі, вони – в обороні. І вони несуть втрати в рази більші за наші… Майте повагу. Не маєте, що сказати по ділу, краще помовчіть, або пишіть слова підтримки. Усім цим людям потрібна ваша підтримка. Не ведіть себе як шакали. Не добивайте людей. Людям важко, але вони воюють. Допомагайте або мовчіть.