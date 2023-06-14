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Військовий ЗСУ зреагував на “стогін” у соцмережах: “Допомагайте або мовчіть”

Сказано 11:40   14.06.2023
Валерій Маркус
головний сержант 47 ОМБр ЗСУ
Військовий ЗСУ зреагував на “стогін” у соцмережах: “Допомагайте або мовчіть”

Ми в наступі, вони – в обороні. І вони несуть втрати в рази більші за наші… Майте повагу. Не маєте, що сказати по ділу, краще помовчіть, або пишіть слова підтримки. Усім цим людям потрібна ваша підтримка. Не ведіть себе як шакали. Не добивайте людей. Людям важко, але вони воюють. Допомагайте або мовчіть.

Автор: Валерій Маркус, головний сержант 47 ОМБр ЗСУ
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  • Категорії: Сказано, Суспільство, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 11:40;

    • Кореспондент Валерій Маркус, головний сержант 47 ОМБр ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми в наступі, вони – в обороні. І вони несуть втрати в рази більші за наші… Майте повагу. Не маєте,…".