Песков превращается в конкурента Петросяна — Портников
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что России удалось добиться «демилитаризации» Украины, так как армия соседней страны воюет теперь западным оружием. Песков превращается в конкурента Петросяна.
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 11:42;
Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что России удалось добиться «демилитаризации» Украины, так как армия соседней страны воюет теперь западным…".