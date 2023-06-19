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Песков превращается в конкурента Петросяна — Портников

Мир 11:42   19.06.2023
Виталий Портников
журналист
Песков превращается в конкурента Петросяна — Портников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что России удалось добиться «демилитаризации» Украины, так как армия соседней страны воюет теперь западным оружием. Песков превращается в конкурента Петросяна.

Автор: Виталий Портников, журналист
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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 11:42;

    • Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что России удалось добиться «демилитаризации» Украины, так как армия соседней страны воюет теперь западным…".