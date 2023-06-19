Пєсков перетворюється на конкурента Петросяна – Портников
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков стверджує, що Росії вдалося досягти “демілітаризації” України, оскільки армія сусідньої країни воює тепер західною зброєю. Пєсков перетворюється на конкурента Петросяна.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 11:42;
Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков стверджує, що Росії вдалося досягти “демілітаризації” України, оскільки армія сусідньої країни воює тепер західною зброєю.…".