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Пєсков перетворюється на конкурента Петросяна – Портников

Політика 11:42   19.06.2023
Віталій Портников
журналіст
Пєсков перетворюється на конкурента Петросяна – Портников

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков стверджує, що Росії вдалося досягти “демілітаризації” України, оскільки армія сусідньої країни воює тепер західною зброєю. Пєсков перетворюється на конкурента Петросяна.

Автор: Віталій Портников, журналіст
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 11:42;

    • Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков стверджує, що Росії вдалося досягти “демілітаризації” України, оскільки армія сусідньої країни воює тепер західною зброєю.…".