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Песков имел в виду, что капитуляция Украины невозможна — Фурса

Мир 12:21   27.08.2024
Сергей Фурса
инвестиционный банкир
Песков имел в виду, что капитуляция Украины невозможна — Фурса Фото: facebook Сергея Фурсы

Песков, рот Путина, заявил, что переговоры с Украиной сейчас невозможны. Конечно, из-за Курска. Удивительно. Наступление россиян на Покровск не мешает переговорам, а украинское наступление на Курск мешает. Может, господин Письков имел в виду, что капитуляция Украины сейчас невозможна. Ибо трудно требовать капитулировать того, кто держит тебя за яйца. Так надо так прямо и говорить.

Автор: Сергей Фурса, инвестиционный банкир
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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 12:21;

  • Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Песков, рот Путина, заявил, что переговоры с Украиной сейчас невозможны. Конечно, из-за Курска. Удивительно. Наступление россиян на Покровск не мешает…".