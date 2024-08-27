Песков имел в виду, что капитуляция Украины невозможна — Фурса
Фото: facebook Сергея Фурсы
Песков, рот Путина, заявил, что переговоры с Украиной сейчас невозможны. Конечно, из-за Курска. Удивительно. Наступление россиян на Покровск не мешает переговорам, а украинское наступление на Курск мешает. Может, господин Письков имел в виду, что капитуляция Украины сейчас невозможна. Ибо трудно требовать капитулировать того, кто держит тебя за яйца. Так надо так прямо и говорить.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: капитуляция, Курск, Курская область, наступ, наступление, переговоры, песков;
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- • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 12:21;
Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Песков, рот Путина, заявил, что переговоры с Украиной сейчас невозможны. Конечно, из-за Курска. Удивительно. Наступление россиян на Покровск не мешает…".