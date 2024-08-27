Песков имел в виду, что капитуляция Украины невозможна — Фурса

Песков, рот Путина, заявил, что переговоры с Украиной сейчас невозможны. Конечно, из-за Курска. Удивительно. Наступление россиян на Покровск не мешает переговорам, а украинское наступление на Курск мешает. Может, господин Письков имел в виду, что капитуляция Украины сейчас невозможна. Ибо трудно требовать капитулировать того, кто держит тебя за яйца. Так надо так прямо и говорить.