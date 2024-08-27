Пєсков мав на увазі, що капітуляція України неможлива – Фурса
Пєсков, рот Путіна, заявив, що перемовини з Україною зараз неможливі. Звісно, через Курськ. Дивно. Наступ росіян на Покровськ не заважає перемовинам, а український наступ на Курськ заважає. То може пан Піськов мав на увазі, що капітуляція України зараз неможлива. Бо важко вимагати капітулювати того, хто тримає тебе за яйця. То треба так прямо і казати.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: капитуляция, Курск, Курская область, наступ, переговоры, песков;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 12:21;
Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пєсков, рот Путіна, заявив, що перемовини з Україною зараз неможливі. Звісно, через Курськ. Дивно. Наступ росіян на Покровськ не заважає…".