Live
  • Вт 27.08.2024
  • Харків  +30°С
  • USD 41.36
  • EUR 46.18

Пєсков мав на увазі, що капітуляція України неможлива – Фурса

Політика 12:21   27.08.2024
Сергій Фурса
інвестиційний банкір
Пєсков мав на увазі, що капітуляція України неможлива – Фурса

Пєсков, рот Путіна, заявив, що перемовини з Україною зараз неможливі. Звісно, через Курськ. Дивно. Наступ росіян на Покровськ не заважає перемовинам, а український наступ на Курськ заважає. То може пан Піськов мав на увазі, що капітуляція України зараз неможлива. Бо важко вимагати капітулювати того, хто тримає тебе за яйця. То треба так прямо і казати.

Автор: Сергій Фурса, інвестиційний банкір
Популярно
Росіяни били із РСЗВ. Число поранених зросло у Богодухові на Харківщині
Росіяни били із РСЗВ. Число поранених зросло у Богодухові на Харківщині
27.08.2024, 12:32
Вибухи лунають у Харкові на тлі масованої ракетної атаки
Вибухи лунають у Харкові на тлі масованої ракетної атаки
26.08.2024, 08:07
Росіяни вдарили по зупинці на Харківщині, є постраждалі та загиблий
Росіяни вдарили по зупинці на Харківщині, є постраждалі та загиблий
27.08.2024, 11:46
Паніка на Бєлгородщині: повідомляють про прорив ЗСУ з Харківської області
Паніка на Бєлгородщині: повідомляють про прорив ЗСУ з Харківської області
27.08.2024, 11:22
Головні новини Харкова 27 серпня: обстріл, загиблий, постраждали підлітки
Головні новини Харкова 27 серпня: обстріл, загиблий, постраждали підлітки
27.08.2024, 11:54
У Харкові на місяць обмежили рух у районі мосту через Лопань
У Харкові на місяць обмежили рух у районі мосту через Лопань
27.08.2024, 11:04

Новини за темою:

11:52
“Цього ніколи не станеться” – Сунак про капітуляцію України

Ви читали новину: «Пєсков мав на увазі, що капітуляція України неможлива – Фурса»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 12:21;

  • Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пєсков, рот Путіна, заявив, що перемовини з Україною зараз неможливі. Звісно, через Курськ. Дивно. Наступ росіян на Покровськ не заважає…".