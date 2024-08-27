Пєсков мав на увазі, що капітуляція України неможлива – Фурса

Пєсков, рот Путіна, заявив, що перемовини з Україною зараз неможливі. Звісно, через Курськ. Дивно. Наступ росіян на Покровськ не заважає перемовинам, а український наступ на Курськ заважає. То може пан Піськов мав на увазі, що капітуляція України зараз неможлива. Бо важко вимагати капітулювати того, хто тримає тебе за яйця. То треба так прямо і казати.