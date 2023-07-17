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На Крымском мосту «убили поклонников Путина» — Гончаренко

Мир 11:41   17.07.2023
Алексей Гончаренко
народный депутат Украины
На Крымском мосту «убили поклонников Путина» — Гончаренко

Убили поклонников путина, ехавших отдыхать в оккупированный Крым. А всем, кто жалеет подонков, хочу передать привет и напомнить о Мариуполе, Бахмуте, Киеве, Одессе, Харькове, Львове и еще сотнях наших городов, в которых они убивают, насилуют и издеваются.

Автор: Алексей Гончаренко, народный депутат Украины
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  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 11:41;

    • Корреспондент Алексей Гончаренко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Убили поклонников путина, ехавших отдыхать в оккупированный Крым. А всем, кто жалеет подонков, хочу передать привет и напомнить о Мариуполе,…".