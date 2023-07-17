На Крымском мосту «убили поклонников Путина» — Гончаренко

Убили поклонников путина, ехавших отдыхать в оккупированный Крым. А всем, кто жалеет подонков, хочу передать привет и напомнить о Мариуполе, Бахмуте, Киеве, Одессе, Харькове, Львове и еще сотнях наших городов, в которых они убивают, насилуют и издеваются.