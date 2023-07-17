На Крымском мосту «убили поклонников Путина» — Гончаренко
Убили поклонников путина, ехавших отдыхать в оккупированный Крым. А всем, кто жалеет подонков, хочу передать привет и напомнить о Мариуполе, Бахмуте, Киеве, Одессе, Харькове, Львове и еще сотнях наших городов, в которых они убивают, насилуют и издеваются.
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Крымском мосту «убили поклонников Путина» — Гончаренко»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 11:41;
Корреспондент Алексей Гончаренко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Убили поклонников путина, ехавших отдыхать в оккупированный Крым. А всем, кто жалеет подонков, хочу передать привет и напомнить о Мариуполе,…".