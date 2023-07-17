На Кримському мосту “вбили шанувальників Путіна” – Гончаренко
Вбили прихильників путіна, які поїхали відпочивати в окупований Крим. А всім, хто жаліє покидьків, хочу передати привіт і нагадати про Маріуполь, Бахмут, Київ, Одесу, Харків, Львів і ще сотні наших міст, в яких вони вбивають, гвалтують та знущаються.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 11:41;
Кореспондент Олексій Гончаренко, народний депутат України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вбили прихильників путіна, які поїхали відпочивати в окупований Крим. А всім, хто жаліє покидьків, хочу передати привіт і нагадати про…".