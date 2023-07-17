На Кримському мосту “вбили шанувальників Путіна” – Гончаренко

Вбили прихильників путіна, які поїхали відпочивати в окупований Крим. А всім, хто жаліє покидьків, хочу передати привіт і нагадати про Маріуполь, Бахмут, Київ, Одесу, Харків, Львів і ще сотні наших міст, в яких вони вбивають, гвалтують та знущаються.