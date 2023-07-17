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На Кримському мосту “вбили шанувальників Путіна” – Гончаренко

Події 11:41   17.07.2023
Олексій Гончаренко
народний депутат України
На Кримському мосту “вбили шанувальників Путіна” – Гончаренко

Вбили прихильників путіна, які поїхали відпочивати в окупований Крим. А всім, хто жаліє покидьків, хочу передати привіт і нагадати про Маріуполь, Бахмут, Київ, Одесу, Харків, Львів і ще сотні наших міст, в яких вони вбивають, гвалтують та знущаються.

Автор: Олексій Гончаренко, народний депутат України
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  • Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 11:41;

    • Кореспондент Олексій Гончаренко, народний депутат України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вбили прихильників путіна, які поїхали відпочивати в окупований Крим. А всім, хто жаліє покидьків, хочу передати привіт і нагадати про…".