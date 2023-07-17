Россия убивает украинцев независимо от того, стоит мост или нет — Казанский
Россия открыто атаковала гражданское население Украины 24 февраля 2022. И с тех пор убивает мирных жителей каждый день. Независимо от того, стоит мост или не стоит. Бьют по нему или не бьют. Глупо и бессмысленно угрожать тем, что ты и так уже делаешь.
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 11:26;
Корреспондент Денис Казанский, журналист, блоггер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россия открыто атаковала гражданское население Украины 24 февраля 2022. И с тех пор убивает мирных жителей каждый день. Независимо от…".