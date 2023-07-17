Россия убивает украинцев независимо от того, стоит мост или нет — Казанский

Россия открыто атаковала гражданское население Украины 24 февраля 2022. И с тех пор убивает мирных жителей каждый день. Независимо от того, стоит мост или не стоит. Бьют по нему или не бьют. Глупо и бессмысленно угрожать тем, что ты и так уже делаешь.