Росія вбиває українців незалежно від того, чи стоїть міст – Казанський

Росія відкрито атакувала цивільне населення України 24 лютого 2022 року. І з того часу вбиває мирних жителів щодня. Незалежно від того, стоїть міст чи не стоїть. Б’ють по ньому чи не б’ють. Безглуздо погрожувати тим, що ти й так уже робиш.