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Росія вбиває українців незалежно від того, чи стоїть міст – Казанський

Події 11:26   17.07.2023
Денис Казанський
журналіст
Росія вбиває українців незалежно від того, чи стоїть міст – Казанський

Росія відкрито атакувала цивільне населення України 24 лютого 2022 року. І з того часу вбиває мирних жителів щодня. Незалежно від того, стоїть міст чи не стоїть. Б’ють по ньому чи не б’ють. Безглуздо погрожувати тим, що ти й так уже робиш.

Автор: Денис Казанський, журналіст, блогер
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  • Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 11:26;

    • Кореспондент Денис Казанський, журналіст, блогер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росія відкрито атакувала цивільне населення України 24 лютого 2022 року. І з того часу вбиває мирних жителів щодня. Незалежно від…".