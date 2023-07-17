Росія вбиває українців незалежно від того, чи стоїть міст – Казанський
Росія відкрито атакувала цивільне населення України 24 лютого 2022 року. І з того часу вбиває мирних жителів щодня. Незалежно від того, стоїть міст чи не стоїть. Б’ють по ньому чи не б’ють. Безглуздо погрожувати тим, що ти й так уже робиш.
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Ви читали новину: «Росія вбиває українців незалежно від того, чи стоїть міст – Казанський»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 11:26;
Кореспондент Денис Казанський, журналіст, блогер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росія відкрито атакувала цивільне населення України 24 лютого 2022 року. І з того часу вбиває мирних жителів щодня. Незалежно від…".