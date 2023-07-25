Западная политическая бюрократия все время опаздывает — Портников
Западные аналитики все чаще говорят об ошибках в поставках вооружений Украине и подготовке украинских воинов. Но самая главная ошибка — западная политическая бюрократия все время опаздывает.
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Западная политическая бюрократия все время опаздывает — Портников»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 11:13;
Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Западные аналитики все чаще говорят об ошибках в поставках вооружений Украине и подготовке украинских воинов. Но самая главная ошибка —…".