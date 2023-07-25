Західна політична бюрократія весь час спізнюється – Портников
Західні аналітики все частіше говорять про помилки в постачанні озброєнь Україні та підготовці українських воїнів. Але найголовніша помилка – західна політична бюрократія весь час спізнюється.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 11:13;
Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Західні аналітики все частіше говорять про помилки в постачанні озброєнь Україні та підготовці українських воїнів. Але найголовніша помилка – західна…".