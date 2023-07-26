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Москва может спать спокойно? Конечно нет — военный обозреватель

Мир 11:21   26.07.2023
Александр Коваленко
военно-политический обозреватель
Москва может спать спокойно? Конечно нет — военный обозреватель Фото: кадр из видео

Воздушное пространство россии оголяется и превращается в дуршлаг. Хотя, нет, дуршлаг это мелко, здесь целые воронки, сквозные тоннели в российском ПВО. Москва может спать спокойно? Конечно нет.

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель
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  • Категории: Мир, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 11:21;

    • Корреспондент Александр Коваленко, военно-политический обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушное пространство россии оголяется и превращается в дуршлаг. Хотя, нет, дуршлаг это мелко, здесь целые воронки, сквозные тоннели в российском…".