Москва может спать спокойно? Конечно нет — военный обозреватель
Фото: кадр из видео
Воздушное пространство россии оголяется и превращается в дуршлаг. Хотя, нет, дуршлаг это мелко, здесь целые воронки, сквозные тоннели в российском ПВО. Москва может спать спокойно? Конечно нет.
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 11:21;
Корреспондент Александр Коваленко, военно-политический обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушное пространство россии оголяется и превращается в дуршлаг. Хотя, нет, дуршлаг это мелко, здесь целые воронки, сквозные тоннели в российском…".