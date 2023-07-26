Москва може спати спокійно? Звичайно ні – військовий оглядач
Повітряний простір Росії оголюється і перетворюється на друшляк. Хоча, ні, друшляк це дрібно, тут цілі вирви, наскрізні тунелі в російській ППО. Москва може спати спокійно? Звичайно, ні.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 11:21;
Кореспондент Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряний простір Росії оголюється і перетворюється на друшляк. Хоча, ні, друшляк це дрібно, тут цілі вирви, наскрізні тунелі в російській…".