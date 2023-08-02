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Контрнаступление ВСУ — это марафон, а не спринт — Пентагон

Мир 11:44   02.08.2023
Патрик Райдер
пресс-секретарь Пентагона
Контрнаступление ВСУ — это марафон, а не спринт — Пентагон Фото: wikipedia.org

Я хотел бы выделить комментарии Министра обороны США Ллойда Остина на последней Контактной группе по обороне в Украине, где он подчеркнул, что это (контрнаступление ВСУ — Ред.) будет марафон, а не спринт. В то же время мы собираемся продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Автор: Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона
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  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 августа 2023 в 11:44;

    • Корреспондент Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я хотел бы выделить комментарии Министра обороны США Ллойда Остина на последней Контактной группе по обороне в Украине, где он…".