Контрнаступление ВСУ — это марафон, а не спринт — Пентагон
Фото: wikipedia.org
Я хотел бы выделить комментарии Министра обороны США Ллойда Остина на последней Контактной группе по обороне в Украине, где он подчеркнул, что это (контрнаступление ВСУ — Ред.) будет марафон, а не спринт. В то же время мы собираемся продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2023 в 11:44;
Корреспондент Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я хотел бы выделить комментарии Министра обороны США Ллойда Остина на последней Контактной группе по обороне в Украине, где он…".