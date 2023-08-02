Контрнаступление ВСУ — это марафон, а не спринт — Пентагон

Я хотел бы выделить комментарии Министра обороны США Ллойда Остина на последней Контактной группе по обороне в Украине, где он подчеркнул, что это (контрнаступление ВСУ — Ред.) будет марафон, а не спринт. В то же время мы собираемся продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.