Контрнаступ ЗСУ – це марафон, а не спринт – Пентагон

Я хотів би виділити коментарі Міністра оборони США Ллойда Остіна на останній Контактній групі з оборони в Україні, де він наголосив, що це (контрнаступ ЗСУ – Ред.) буде марафон, а не спринт. Водночас ми збираємося продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.