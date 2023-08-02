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Контрнаступ ЗСУ – це марафон, а не спринт – Пентагон

Події 11:44   02.08.2023
Патрік Райдер
прессекретар Пентагону
Контрнаступ ЗСУ – це марафон, а не спринт – Пентагон

Я хотів би виділити коментарі Міністра оборони США Ллойда Остіна на останній Контактній групі з оборони в Україні, де він наголосив, що це (контрнаступ ЗСУ – Ред.) буде марафон, а не спринт. Водночас ми збираємося продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Автор: Патрік Райдер, прессекретар Пентагону
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  • Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2023 в 11:44;

    • Кореспондент Патрік Райдер, прессекретар Пентагону у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я хотів би виділити коментарі Міністра оборони США Ллойда Остіна на останній Контактній групі з оборони в Україні, де він…".