Контрнаступ ЗСУ – це марафон, а не спринт – Пентагон
Я хотів би виділити коментарі Міністра оборони США Ллойда Остіна на останній Контактній групі з оборони в Україні, де він наголосив, що це (контрнаступ ЗСУ – Ред.) буде марафон, а не спринт. Водночас ми збираємося продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2023 в 11:44;
Кореспондент Патрік Райдер, прессекретар Пентагону у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я хотів би виділити коментарі Міністра оборони США Ллойда Остіна на останній Контактній групі з оборони в Україні, де він…".