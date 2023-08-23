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«Нужно, чтобы люди в тылу пили кофе» — Фурса

Общество 11:43   23.08.2023
Сергей Фурса
инвестиционный банкир
«Нужно, чтобы люди в тылу пили кофе» — Фурса

Парадокс в том, что нужно, чтобы люди в тылу пили кофе. Нужно, чтобы пытались жить как можно более полноценной жизнью. Потому что это дает жизнь экономике. А экономика обеспечивает армию. Армию, количество людей в которой во время любой войны в любой части мира есть, было и будет меньше, чем людей в тылу. Порождая то самое чувство несправедливости и разный опыт.

Автор: Сергей Фурса, инвестиционный банкир
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  • Категории: Общество, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 11:43;

    • Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Парадокс в том, что нужно, чтобы люди в тылу пили кофе. Нужно, чтобы пытались жить как можно более полноценной жизнью.…".