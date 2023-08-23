«Нужно, чтобы люди в тылу пили кофе» — Фурса
Парадокс в том, что нужно, чтобы люди в тылу пили кофе. Нужно, чтобы пытались жить как можно более полноценной жизнью. Потому что это дает жизнь экономике. А экономика обеспечивает армию. Армию, количество людей в которой во время любой войны в любой части мира есть, было и будет меньше, чем людей в тылу. Порождая то самое чувство несправедливости и разный опыт.
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: ««Нужно, чтобы люди в тылу пили кофе» — Фурса»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 августа 2023 в 11:43;
Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Парадокс в том, что нужно, чтобы люди в тылу пили кофе. Нужно, чтобы пытались жить как можно более полноценной жизнью.…".