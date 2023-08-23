«Нужно, чтобы люди в тылу пили кофе» — Фурса

Парадокс в том, что нужно, чтобы люди в тылу пили кофе. Нужно, чтобы пытались жить как можно более полноценной жизнью. Потому что это дает жизнь экономике. А экономика обеспечивает армию. Армию, количество людей в которой во время любой войны в любой части мира есть, было и будет меньше, чем людей в тылу. Порождая то самое чувство несправедливости и разный опыт.