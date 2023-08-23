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“Потрібно, щоб люди в тилу пили каву” – Фурса

Сказано 11:43   23.08.2023
Сергій Фурса
інвестиційний банкір
“Потрібно, щоб люди в тилу пили каву” – Фурса

Парадокс у тому, що треба, щоб люди в тилу пили каву. Треба, щоб намагалися жити якомога повноціннішим життям. Бо це дає життя економіці. А економіка забезпечує армію. Армію, кількість людей у який під час будь-якої війни у будь-якій частині світу є, була та буде меншою, ніж людей у тилу. Породжуючи те саме відчуття несправедливості та різний досвід.

Автор: Сергій Фурса, інвестиційний банкір
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  • Категорії: Сказано, Суспільство, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 11:43;

    • Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "Парадокс у тому, що треба, щоб люди в тилу пили каву. Треба, щоб намагалися жити якомога повноціннішим життям. Бо це…".