“Потрібно, щоб люди в тилу пили каву” – Фурса

Парадокс у тому, що треба, щоб люди в тилу пили каву. Треба, щоб намагалися жити якомога повноціннішим життям. Бо це дає життя економіці. А економіка забезпечує армію. Армію, кількість людей у який під час будь-якої війни у будь-якій частині світу є, була та буде меншою, ніж людей у тилу. Породжуючи те саме відчуття несправедливості та різний досвід.