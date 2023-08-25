«Это дело по крайней мере двух лет» — британский генерал о победе Украины

Это дело по крайней мере двух лет, чтобы дать Украине способность победить Россию на поле боя и освободить всю свою территорию. Это очень большой вопрос, и не стоит забывать, что и Россия думает о том же, но с точностью до наоборот. Не стоит ли ей взять паузу, чтобы перевооружиться и вернуться, чтобы ударить еще сильнее? Так что эта война сейчас вышла на очень тяжелый этап.