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«Это дело по крайней мере двух лет» — британский генерал о победе Украины

Мир 12:24   25.08.2023
Ричард Берронс
экс-начальник Объединенного командования ВС Великобритании
«Это дело по крайней мере двух лет» — британский генерал о победе Украины Фото:tulchangroup.com

Это дело по крайней мере двух лет, чтобы дать Украине способность победить Россию на поле боя и освободить всю свою территорию. Это очень большой вопрос, и не стоит забывать, что и Россия думает о том же, но с точностью до наоборот. Не стоит ли ей взять паузу, чтобы перевооружиться и вернуться, чтобы ударить еще сильнее? Так что эта война сейчас вышла на очень тяжелый этап.

Автор: Ричард Берронс, экс-начальник Объединенного командования ВС Великобритании
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  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 12:24;

    • Корреспондент Ричард Берронс, экс-начальник Объединенного командования ВС Великобритании в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Это дело по крайней мере двух лет, чтобы дать Украине способность победить Россию на поле боя и освободить всю свою…".